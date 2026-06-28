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НовостиОбщество28 июня 2026 11:57

МЧС выпустило предупреждение о сильном дожде 29 июня

В понедельник в Свердловской области пройдут сильные дожди
Данил СВЕЧКОВ
Сотрудники МЧС попросили граждан в период непогоды быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения

Сотрудники МЧС попросили граждан в период непогоды быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Свердловскую область надвигаются сильные дожди. Они пройдут 29 июня на территории региона. Предупреждение об этом опубликовало Главное управление МЧС России по Свердловской области.

- При сильных осадках будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Тем, кто едет на автомобиле в сильный дождь, стоит прекратить движение и переждать ливень на автостоянке или на обочине как можно дальше от высоких деревьев.