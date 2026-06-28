В Полевском автобус сбил 71-летнюю женщину

В момент аварии в автобусе не было пассажиров Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Полевском на улице Володарского произошло ДТП, в котором пострадала 71-летняя женщина. Ее сбил междугородний автобус «Екатеринбург - Полевской», ехавший с автостанции.

- 60-летний водитель автобуса марки «Ютонг», при движении в прямом направлении не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автобуса, и совершил наезд на него, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Скорая помощь доставила женщину в Центральную районную больницу Полевского с травмой головы и ушибами. Как уточняют в Госавтоинспекции, стаж вождения у водителя автобуса составляет 27 лет. Ранее он 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.