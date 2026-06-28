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НовостиПроисшествия28 июня 2026 9:10

На Тюменском тракте водитель Тойоты погиб после столкновения с грузовикомфотовидео

На дороге Екатеринбург - Тюмень столкнулись грузовик и Тойота
Данил СВЕЧКОВ
Погибшему водителю легкового автомобиля был 71 год Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Погибшему водителю легкового автомобиля был 71 год Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В воскресенье, 28 июня, на 78-м километре Тюменского тракта произошло ДТП - иномарка Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Скания с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель Тойоты получил травмы, несовместимые с жизнью, погиб на месте, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

На Тюменском тракте Тойота врезалась в грузовик

Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Погибший водитель был из Екатеринбурга. Ему 71 год. Водителю грузовика 59 лет - он не пострадал.

- Он пояснил автоинспекторам, что заметил движущуюся навстречу иномарку, которая виляла со стороны в сторону, а когда сравнялся с ней, неожиданно Тойота выехала в его сторону, избежать столкновения не удалось, - сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.