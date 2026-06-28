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НовостиОбщество28 июня 2026 7:50

Дожди будут идти в Екатеринбурге и Свердловской области до 2 июля

С начала июня в Екатеринбурге выпало две месячных нормы осадков
Данил СВЕЧКОВ
Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится до четверга

Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится до четверга

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дожди, которые идут в Екатеринбурге и Свердловской области в эти выходные, нам придется терпеть еще около четырех дней.

- Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней, - сообщают в Уральском Гидрометцентре. - Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится по 2 июля, после чего вероятна недолгая передышка в осадках.

Также синоптики отметили, что с начала месяца по утро 28 июня в регионе выпало более двух месячных норм осадков. В Екатеринбурге две нормы, а в Верхнем Дуброво и в Камышлове три месячные нормы.