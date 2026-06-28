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НовостиПроисшествия28 июня 2026 7:37

В Екатеринбурге парня в ходе ссоры дважды ударили ножом

В Екатеринбурге задержали парня, ударившего оппонента ножом в ходе ссоры
Данил СВЕЧКОВ
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью)

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью)

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с пятницы на субботу на улице Таганской около троллейбусного кольца произошла драка, в ходе которой участники использовали нож. В результате одному человеку понадобилась помощь медиков.

- В указанном месте произошел конфликт в компании молодых людей. В результате один из них нанес оппоненту два ножевых ранения, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники отдела полиции №14 задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавшего доставили в больницу.