В Екатеринбурге парня в ходе ссоры дважды ударили ножом

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с пятницы на субботу на улице Таганской около троллейбусного кольца произошла драка, в ходе которой участники использовали нож. В результате одному человеку понадобилась помощь медиков.

- В указанном месте произошел конфликт в компании молодых людей. В результате один из них нанес оппоненту два ножевых ранения, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники отдела полиции №14 задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавшего доставили в больницу.