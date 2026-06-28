В Невьянске человек погиб в загоревшемся садовом доме

При разборе сгоревших конструкций хозяин дома был обнаружен без признаков жизни Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС сообщили о происшествиях, случившихся в Свердловской области за минувшие сутки. Одно из них произошло в Невьянске в СНТ «Таволги». Там сгорел садовый дом.

- Площадь пожара составила 36 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен хозяин дома без признаков жизни, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание ликвидировано за 35 минут пятью специалистами и двумя единицами техники.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Также в МЧС отмечают, что дом не был оборудован пожарным извещателем, который мог бы предупредить о начале пожара.