В Нижнем Тагиле парень за рулем Lada насмерть сбил пенсионера на «зебре»

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП и опросили очевидцев. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле вечером 27 июня 2026 года произошло ДТП, в результате которого погиб 71-летний пенсионер. Трагедия случилась около 17:00 возле дома №44 на проспекте Вагоностроителей. Предварительно, водитель Lada Vesta сбил мужчину на пешеходном переходе.

- Водитель Lada Vesta при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины, - рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Врачи доставили пенсионера в реанимационное отделение, где позже он скончался от полученных травм.

Водителем автомобиля оказался 24-летний тагильчанин. Водительский стаж парня составляет 3 года. За это время он 14 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был в автомобиле один, пристегнут ремнем безопасности. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

- Мужчина пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу видел пешехода, переходившего справа, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог, - отметили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП было назначено расследование. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».