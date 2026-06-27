В Свердловской области 1,5 тысячи пар поженились в красивую дату

Множество пар заключили союз на необычных площадках. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 26 июня 2026 года прошла акция по круглосуточной регистрации браков «Пошли жениться!». Особенностью проекта стала возможность заключить союз на необычных площадках. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Всего в красивую дату было зарегистрировано 1,5 тысячи браков. Дополнительные площадки работали с 0:01 до утра, а также с 20:00 до полуночи. Днем молодоженов принимали отделы ЗАГС.

В Екатеринбурге из более 400 пар, поженившихся в этот день, 110 решили зарегистрировать свой брак на необычных площадках.

- Самыми популярными площадками стали Дворец бракосочетаний, термальный комплекс «Баден-ленд» и Библиотека имени В.Г. Белинского. Также пары могли заключить брак на стадионе «Екатеринбург Арена», в Театре музкомедии, бизнес-центре «Высоцкий», - пояснили в Департаменте.

Отмечается, что акция была организована областным правительством при поддержке губернатора Дениса Паслера.