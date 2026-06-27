В Екатеринбурге обокрали пожилую учительницу, потерявшую банковскую карту

Учительница потеряла банковскую карту и лишилась 3,7 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге сотрудники полиции раскрыли кражу денег со счета 71-летней учительницы. Все произошло 18 июня 2026 года, когда женщина потеряла на улице банковскую карту. В тот же день с ее счета были списаны около 3,7 тысячи рублей. Тогда пожилая екатеринбурженка решила написать заявление в полицию.

- По факту обращения на место происшествия выезжали правоохранители и в ходе осмотра изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, которые впоследствии помогли установить личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1984 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как выяснилось, злоумышленница использовала карту пенсионерки для оплаты нескольких товаров.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Отмечается, что подозреваемая ранее не была судима. Сейчас правоохранители продолжают расследование.