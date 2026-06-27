В Екатеринбурге ищут 87-летнего пенсионера, который мог потерять память

Пенсионер ушел на прогулку и не вернулся. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ведутся поиски 87-летнего Николая Котлячкова. Пенсионер 26 июня 2026 года вышел на прогулку и бесследно исчез. Отмечается, что он мог потерять память. Поисками пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Помогите найти человека! Пропал Котлячков Николай Васильевич, 87 лет, 1939 год рождения. Возможна потеря памяти. Может находиться в вашем районе, - передают представители отряда.

Согласно ориентировке, рост мужчины составляет 160 сантиметров. Он лысый. У пенсионера голубые глаза и худощавое телосложение. На момент пропажи Николай Котлячков был одет в светлую бейсболку, синие ботинки, темные штаны и розово-синюю рубашку в клетку.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения пропавшего, сообщите об этом инфоргу поисков Ирине: 8 (912) 219-31-10. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.