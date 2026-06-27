На следующей неделе в Екатеринбург вновь придут дожди

Дожди в Екатеринбург принесет циклон Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на следующей неделе вновь ожидаются дожди. Все дело в циклоне, который сформировался в районе Приволжья и постепенно достигает Свердловской области. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Циклон, сформировавшийся на атмосферном фронте, выходит в район Среднего Урала. Связанные с циклоном осадки придутся на южные районы Свердловской области. Дожди из обложных перейдут в кратковременные, появятся шансы на формирование грозовых ячеек, - рассказал Алексей Пулин.

Завтра, 28 июня, в Екатеринбурге также ожидается дождь. Столбики термометров в этот день покажут +19 градусов днем.

Начало предстоящей недели встретит жителей уральской столицы теплом до +21 градуса и облачной погодой. Осадков в понедельник 29 июня не ожидается.

Однако со вторника 30 июня по четверг 2 июля синоптики прогнозируют в Екатеринбурге дожди. Температура в эти дни составит от +19 до +21 градуса.

Затем значения столбиков термометров начнут постепенно увеличиваться: в пятницу 3 июля ожидается +22 градуса, а в субботу 4 июля – +24 градуса. Последние дни предстоящей недели пройдут без дождей.