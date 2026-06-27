Уральский институт МЧС в Екатеринбурге выпустил 346 специалистов

Артем Жога вручил дипломы выпускникам Уральского института МЧС. Фото: социальные сети Артема Жоги

В Екатеринбурге 26 июня прошел выпускной в Уральском институте МЧС. В этом году из стен образовательного учреждения вышли 346 специалистов. Всем им вручил дипломы полпред в УрФО Артем Жога.

- В Екатеринбурге вручил дипломы молодым спасателям. Уже на следующей неделе молодые лейтенанты приступят к службе в разных городах и поселках УрФО. Они будут круглосуточно защищать наши дома: бороться с катаклизмами, авариями, пожарами и наводнениями, - написал Артем Жога в своих социальных сетях.

В торжественной церемонии также принял участие замминистра МЧС – главный госинспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Уральский институт МЧС был основан в 1929 году. За время своей работы учреждение выпустило больше 40 тысяч специалистов, среди которых есть Герои России, победители и призеры Олимпийских игр.