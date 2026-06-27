Скончался глава исполкома горсовета народных депутатов Свердловска Юрий Новиков

Юрий Новиков скончался 26 июня в возрасте 89 лет. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования родным и близким председателя исполкома горсовета народных депутатов Свердловска Юрия Новикова, занимавшего данную должность с 1988 по 1991 годы. Он скончался 26 июня 2026 года в возрасте 89 лет.

- В годы, когда город возглавлял Юрий Новиков, получило новый импульс строительство метро. Также были введены в действие еще несколько важных объектов. В бюджете города всегда значились строки о строительстве школ, детских дошкольных учреждений, поликлиник, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Юрий Новиков родился в Кургане 12 марта 1937 года. После окончания Челябинского железнодорожного техникума служил в армии, где был командиром танка и старшиной роты. Затем поступил в Челябинский политехнический институт.

Завершив обучение, в 1964 году Юрия Новикова распределили в Свердловск на завод транспортного машиностроения имени Я.М. Свердлова, где он прошел путь от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора.

- С 1980 года – второй секретарь Железнодорожного райкома партии. В 1981 году стал заведующим орготделом Свердловского горкома КПСС, в 1984 году – вторым секретарем Свердловского горкома, - отметили в администрации Екатеринбурга.

После работы в качестве председателя исполкома занимал до 1993 года пост советника главы администрации Свердловской области. С 1994 по 1998 года был председателем областного комитета по промышленности, а затем возглавил секретариат губернатора. Карьеру в качестве госслужащего завершил в 2002 году, покинув пост советника главы региона.

За свою работу Юрий Новиков получил множество наград: медали «Ветеран труда» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орден «Знак Почета», а также знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Церемония прощания с Юрием Новиковым состоится 29 июня в Доме прощания «Вознесение».