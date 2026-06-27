Мэр Екатеринбурга провел встречу с делегацией Минска

Екатеринбург и Минск намерены развивать взаимоотношения. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге мэр Алексей Орлов провел встречу с делегацией Республики Беларусь во главе с заместителем Председателя Минского городского исполнительного комитета Андреем Стригельским. В ходе разговора стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сотрудничество городов насчитывает уже 24 года. Первое соглашение об установлении дружественных связей было подписано еще в 2002 году. В 2022 году Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами. С тех пор было реализовано порядка 83 совместных проектов.

- Особо хочу отметить работу на уровне районов: Железнодорожный район Екатеринбурга активно сотрудничает с Первомайским районом Минска, Ленинский – с Московским, имеется соглашение между Чкаловским и Советским районами, - рассказал Алексей Орлов.

Также глава уральской столицы напомнил о предстоящем Международном фестивале молодежи, в котором примут участие и представители Республики Беларусь. По итогам встречи Андрей Стригельский отметил, что Минск продолжит активное сотрудничество с Екатеринбургом. Обе стороны намерены развивать взаимоотношения.