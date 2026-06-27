Губернатор Паслер поздравил свердловчан с Днем молодежи

Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем молодежи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 27 июня 2026 года отмечается День молодежи. В связи с этим, жителей поздравил губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Все, что мы делаем сегодня, все изменения, преобразования – для вас, чтобы вы жили и работали в Свердловской области, связывали свою жизнь с нашем краем и продолжали развивать его уже для следующих поколений. Будущее за вами, за молодыми, - сказал Денис Паслер.

Глава Среднего Урала также напомнил о предстоящем Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Участие в нем примут больше 10 тысяч представителей 190 стран мира. В апреле фестиваль представили на форуме экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.