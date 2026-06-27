В свердловском поселке избирательный участок назвали в честь бойца СВО

Избирательный участок назвали в честь участника СВО Сергея Месилова. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Свердловской области

В поселке Бобровский состоялось открытие избирательного участка №850, который назвали в честь погибшего участника специальной военной операции Сергея Месилова. Такую инициативу поддержали администрация Сысертского МО и избирательная комиссия Свердловской области.

- Именной участок станет не только местом голосования на выборах, но и данью уважения человеку, который для земляков является примером отваги и самоотверженности. Участниками церемонии стали родные Сергея Александровича, его мама, Татьяна Ивановна, друзья и коллеги, - рассказали в пресс-службе свердловского избиркома.

В поселке Бобровский состоялось открытие избирательного участка. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Свердловской области

До начала СВО Сергей Месилов входил в состав избирательной комиссии №850, а в 2018 году стал ее председателем. Осенью 2024 года он отправился на фронт. За время службы Сергей Месилов занимал должности командира взвода и командира роты. Погиб при выполнении задач в 2024 году.

Мама погибшего бойца – Татьяна Месилова – сейчас продолжает работу в избирательной комиссии и занимается организацией выборов.