В Свердловской области отметят праздник Ивана Купалы

Гости будут водить хороводы вокруг Древа желаний. Фото: предоставлено организаторами

В Свердловской области с 4 по 5 июля 2026 года зрелищно отметят праздник Ивана Купалы. Площадкой для празднования станет старинный уральский Завод в городе Сысерть. Создатели проекта «Лето на Заводе» подготовили для гостей мероприятия уникальную программу.

- Суббота 4 июля начнется с погружения в купальские традиции. С самого открытия гости смогут сплести венок из живых цветов, поучаствовать в венчальной забаве и узнать свою судьбу у русалки, - рассказали организаторы.

Для участников пройдут уникальные спектакли. Фото: предоставлено организаторами

Днем участники смогут загадать мечту у Древа желаний и послушать концерт народной музыки, а вечером – испытать свои силы в турнире по квас-понгу. Сплетенные венки гости пустят по воде. В завершении первого дня праздника пройдет концерт хэдлайнера мероприятия – группы BELOBOKA.

В воскресенье 5 июля участники услышат уральские былины и сказки в прочтении заводского сказителя Эдуарда Черных. Вечером для гостей состоится древнерусский стендап, а на закате пройдет спектакль-обряд «Шаг за порог» и выступление этно-проекта CANTADORA.