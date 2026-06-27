Омбудсмен Мерзлякова проверила ИВС и спецприемник в Асбесте

Татьяна Мерзлякова посетила ИВС и спецприемник в Асбесте. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

В Асбест 26 июня 2026 года приехала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен посетила изолятор временного содержания и спецприемник, где проверила соблюдение прав арестованных и задержанных граждан.

В ходе визита Татьяну Мерзлякову сопровождали руководитель ИВС Александр Попов и начальник спецприемника Айнур Абдулгужин.

- На момент визита в изоляторе находились трое задержанных, а в спецприемнике – трое административно арестованных, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

Омбудсмен пообщалась с ними насчет условий их содержания. Арестованные и задержанные каких-либо жалоб не высказали, хотя во время последнего визита Татьяны Мерзляковой в 2023 году они были и носили массовый характер.

С того времени в учреждениях провели капитальный ремонт: специалисты обновили помещения спецприемника, а на улице оборудовали двор для прогулок.

- Условия заметно улучшились. Руководители владеют ситуацией. Вода у арестованных есть, их выводят на прогулку. Чувствуется, что отношение к людям у полицейских поменялось, - пояснила Татьяна Мерзлякова.

Отмечается, что в учреждениях также имеется медицинский персонал.