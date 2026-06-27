В Екатеринбурге после столкновения двух самокатов пострадала 16-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 26 июня 2026 года произошло ДТП рядом с домом №43 по улице 8 Марта. Предварительно, в 18:24 столкнулись два самокатчика – 21-летний парень и 16-летняя девушка.

- Водитель прокатного электросамоката, 21-летний мужчина, и водитель прокатного электросамоката, девушка 16 лет, двигаясь во встречных направлениях, допустили столкновение, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадала 16-летняя водитель самоката. С травмами ее доставили в ДГКБ №9, где врачи оказали подростку помощь, после чего отпустили домой.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выполнили все необходимые процессуальные действия. По факту аварии сейчас проводится проверка.