В Свердловской области завершены поиски 73-летней женщины

На Урале почти трое суток искали пропавшую пенсионерку. Фото: «ЛизаАлерт»

В окрестностях поселка Белоярский 23 июля пропала пожилая женщина, страдающая деменцией. Так 73-летняя свердловчанка вышла из дома и бесследно исчезла. В последний раз ее видели в местном магазине. Родственники обратились за помощью в полицию, а также к добровольцам. Поиски они также вели своими силами. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Искали пенсионерку полицейские Заречного. Дальше вечером 23 июня начались масштабные мероприятия и была собрана группа поисковиков. На просьбы о помощи откликнулись свыше 30 человек. Двое суток загадочно пропавшую женщину искали уральцы. Они опрашивали очевидцев, смотрели записи с камер.

- Великолепный результат принесла работа кинологических расчетов. Первыми вышли на задачи кинологи полиции, а вечером от отряда «ЛизаАлерт». Благодаря им удалось установить место, где, возможно ночевала пропавшая. Однако женщины нигде не было, - поделились волонтеры.

На третий день поисков силовики и волонтеры вновь патрулировали улицы. Днем около 15:00 координаторы сказали, что проверяют информацию.

- Оказалось, что бабушка вышла за пределы поселка, шла по полю вдоль реки и провалилась на заболоченном участке. Сама выбраться уже не смогла. Ее нашел местный рыбак, который проходил мимо. Он уже знал, что женщину ищут, поэтому после звонка в 112 сразу позвонил на горячую линию отряда и сообщил о случившемся, - рассказали добровольцы отряда.

Уточняется, что свердловчанка провалилась очень глубоко. Поэтому требовалась помощь спасателей. Они вытаскивали пенсионерку из трясины. Позже ее передали медикам.