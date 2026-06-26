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НовостиОбщество26 июня 2026 17:14

В Екатеринбурге участники промышленной выставки смогут бесплатно посетить музеи

В Екатеринбурге участники масштабной выставки попадут в музеи бесплатно
Маргарита РАЗУМОВА
Участники выставки смогут посетить музейные площадки

Участники выставки смогут посетить музейные площадки

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026 пройдет в Екатеринбурге с 3 по 12 июля. Ее посетители смогут посетить государственные и муниципальные музеи уральской столицы бесплатно. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

- Мы хотим, чтобы знакомство со Свердловской областью продолжалось за пределами выставочных павильонов, поэтому участники ИННОПРОМа смогут бесплатно музеи Екатеринбурга по бейджам, - говорит министр культуры Свердловской области Илья Марков.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств покажут экспозицию «Мощь Урала». На площадке «Эрмитаж – Урал» представят выставку, посвященную эпохе Екатерины II.

Для гостей приготовили обзорные экскурсии по центру уральской столицы. Их ждет путешествие к одному из креативных кластеров, расположенных в Сысерти. Желающим также доступны поездки на ретро-поездах до музейного комплекса в Верхней Пышме, а также по вечернему Екатеринбургу.