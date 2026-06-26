В Екатеринбурге участники промышленной выставки смогут бесплатно посетить музеи

Участники выставки смогут посетить музейные площадки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026 пройдет в Екатеринбурге с 3 по 12 июля. Ее посетители смогут посетить государственные и муниципальные музеи уральской столицы бесплатно. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

- Мы хотим, чтобы знакомство со Свердловской областью продолжалось за пределами выставочных павильонов, поэтому участники ИННОПРОМа смогут бесплатно музеи Екатеринбурга по бейджам, - говорит министр культуры Свердловской области Илья Марков.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств покажут экспозицию «Мощь Урала». На площадке «Эрмитаж – Урал» представят выставку, посвященную эпохе Екатерины II.

Для гостей приготовили обзорные экскурсии по центру уральской столицы. Их ждет путешествие к одному из креативных кластеров, расположенных в Сысерти. Желающим также доступны поездки на ретро-поездах до музейного комплекса в Верхней Пышме, а также по вечернему Екатеринбургу.