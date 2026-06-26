СвЖД вошла в число ключевых партнеров нового образовательного кластера «Железнодорожный транспорт» в Свердловской области

Фото: пресс-служба СвЖД

Сегодня в Свердловской области состоялось подписание многостороннего соглашения о партнерстве в целях создания и развития кластера среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Железнодорожный транспорт». В число участников кластера вошли Министерство образования и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания», техникумы и колледжи Свердловской области, а также промышленные предприятия региона, имеющие собственный железнодорожный транспорт и инфраструктуру.

Базовой площадкой кластера станет Нижнетагильский колледж транспорта, в мастерских которого планируется оборудовать шесть учебных зон для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. На современном оборудовании студенты будут приобретать навыки и компетенции по направлениям: управление подвижным составом, эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, сервисное обслуживание пассажиров.

Партнеры проекта будут участвовать в разработке образовательных программ, модернизации материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры кластера, в том числе в приобретении оборудования, программного обеспечения и учебно-методических материалов. На площадках предприятий – участников кластера преподаватели колледжей и техникумов смогут проходить стажировки, а студенты – производственную практику. В дальнейшем участники кластера окажут содействие в трудоустройстве выпускников.

Планируется, что в новом кластере «Железнодорожный транспорт» с 1 сентября 2027 года начнут обучаться 630 студентов. За три года количество обучающихся возрастет до 1365 человек.

Проект направлен на развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для железнодорожной отрасли с учетом текущих и перспективных потребностей в квалифицированных специалистах.