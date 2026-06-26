В Екатеринбурге будут ловить пьяных водителей и бесправников

На дорогах будут ловить пьяных водителей и любителей опасных маневров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 26 по 28 июня пройдет рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы будут пресекать нарушения на дорогах уральской столицы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Пристальное внимание будет вестись за потенциально нетрезвыми водителями.

- Также на дорогах будут останавливать «лихачей», которые выезжают на полосу для встречного движения. Любителей проехать на запрещающий сигнал светофора или управлять автомобилем с «тонировкой». Они не уйдут от ответственности, - напомнили в ведомстве.

Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях. Обратиться можно в дежурную часть по номеру 02 или 112. За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф – 45 тысяч рублей.