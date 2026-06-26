Ивдельчане собрали гуманитарную помощь для жителей Кушвы

Ивдельчане за сутки собрали более 200 тысяч рублей пострадавшим в Кушве. Фото: ЦКиК Кинотеатр «Северный маяк»

Ивдельчане собрали и отправили гуманитарную помощь для пострадавших жителей Кушвы. Напомним, что разрушительный смерч повредил больше сотни домов, 32 из которых разрушил полностью. От стихии пострадал 21 человек, из которых двое были госпитализированы с переломами.

Жители города сами обратились с инициативой помочь пострадавшим, на что откликнулся глава Ивделя Игорь Суслов и организовал сбор средств.

– Всего за сутки жители города, микрорайонов и поселков Полуночное и Оус собрали не только продукты, предметы личной гигиены, одежду, обувь и стройматериалы, но и денежные средства более двухсот тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Центра культуры и кино Кинотеатр «Северный маяк».

Пункт сбора гуманитарной помощи организовали в пяти учреждениях Ивделя. Вечером 25 июня Игорь Суслов организовал погрузку и отправку груза в Кушву.