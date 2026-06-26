Треть водоемов в Свердловской области непригодна для купания

Ни один водоем в Свердловской области не был одобрен для купания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области треть водоемов оказалась непригодна для купания по итогам исследований Роспотребнадзора за 26 июня 2026 года. 29,6% отобранных проб воды не соответствуют санитарно-химическим показаниям, 36,4% – по микробиологическим показаниям, и 4,2% – по паразитологическим показателям.

– На сезон 2026 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреаций не обращались за их получением, – сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия врачи осуществляют мониторинг качества воды в 42 водоемах.

Пляжи в Свердловской области также проверяют, но они тоже не проходят проверку. На 17-ти пляжах были отобраны и исследованы пробы почвы, и четыре из них не соответствуют установленным нормативами по микробиологическим показаниям.