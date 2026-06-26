Свердловчанам предложили более 10 тысяч вакансий

Уральцам расскажут, как найти работу мечты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области началась масштабная ярмарка трудоустройства. Всероссийское событие объединило работодателей и соискателей. Так уральцам помогут подобрать желаемую работу. На ярмарке представлено более 10 тысяч вакансий. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Только в Екатеринбурге представлено около пяти тысяч вакансий. По региону предложено свыше 10 тысяч от 500 предприятий. На таких мероприятиях соискатели могут напрямую общаться с потенциальным работодателем - лично или онлайн. В случае, если человек желает переехать, - говорит замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

На каждой площадке продумали активности для всей семьи. Детские профориентационные уголки. Для школьников игры, квесты и тестирование. Студентам предложены профессиональные пробы и консультации по подбору рабочего места. Отдельное место имеется для работы с ветеранами спецоперации.