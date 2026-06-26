Екатеринбуржцам рассказали, почему детей переселили из Дворца пионеров

Власти Екатеринбурга хотят через суд добиться восстановления усадьбы Харитоновых-Расторгуевых Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге детей переселили из Дворца пионеров, который находится в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых, из-за аварийного состояния. Как сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, ребята переедут в бывшее здании администрации Октябрьского района, а также в новые школы на Щорса, в микрорайоне Солнечный, а также в Академическом и Орджоникидзевском районах.

– Владеет усадьбой Харитоновых-Расторгуевых федеральная структура, занимающаяся охраной памятников. Много лет она сдавала площади Городскому дворцу творчества, то есть администрации города, а тот платил федералам 40 миллионов рублей аренды в год. В региональном Минкульте говорят, что деньги тратились куда угодно, но не на ремонт, – сообщает telegram-канал.

После длительного спора администрации и федеральной структуры для детей решили отдать бывшее здание администрации, куда ребята и переехали в июне. Однако после разъезда федералы вновь запросили деньги за аренду. В июле должен пройти новый суд, по итогам которого усадьбу должны обязать восстановить за средства, выплаченные администрацией ранее.