Эксперт спрогнозировал стабилизацию топливного рынка в РФ к началу августа

Топливный рынок в России может стабилизироваться к середине июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливный рынок в России может стабилизироваться к середине июля — началу августа, но при соблюдении нескольких условий. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, сроки нормализации зависят от ряда факторов. Первое условие — повысить защищенность НПЗ. Второе — продолжить охлаждение рынка через ограничение выпуска бензина. Также необходимо решить проблему с пропускной способностью железной дороги, которая летом перегружена.

Вот как Белогорьев оценил принятые меры:

- Главная сейчас мера – это те решения, которые были приняты Госдумой о расширении демпферного механизма. Теперь правительство берет на себя покрытие разницы между внутренней стоимостью нефтепродуктов и более высокой импортной ценой.

Это позволит увеличить импорт бензина не только из Белоруссии, но и из Индии, Турции, Китая и Азербайджана. По его расчетам, заметный эффект на рынке появится через три недели — примерно к середине июля, а полная стабилизация наступит к началу августа.

Белогорьев также прокомментировал возможный запрет экспорта дизеля для производителей. По его мнению, такая мера не самая удачная с точки зрения рынка. Вероятно, власти хотят подстраховаться на случай логистического кризиса с дизтопливом в регионах.