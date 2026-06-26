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НовостиОбщество26 июня 2026 12:57

В Тюмени запретили купаться в карьере Утиный из-за грязной воды

В карьере Утиный в Тюмени вода не соответствует нормам СанПиН
Евгений БУЛГАРИН
В Тюмени на обводненном карьере Утиный ввели запрет на купание

В Тюмени на обводненном карьере Утиный ввели запрет на купание

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени на обводненном карьере Утиный ввели запрет на купание. Причина — несоответствие воды санитарным нормам, выявленное специалистами Роспотребнадзора во время эпидемиологического мониторинга, сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города.

Лабораторные анализы показали, что вода в водоеме не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. В связи с этим отдых у воды запретили до улучшения ситуации, пишет ИА «Тюменская линия».

В городском департаменте рекомендовали жителям и гостям Тюмени воздержаться от купания и использования карьера для отдыха до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.