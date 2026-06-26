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НовостиПроисшествия26 июня 2026 12:45

На Среднем Урале с начала года пожарные спасли 556 человек

В Свердловской области с начала года произошло около трех тысяч пожаров
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловские пожарные с начала года спасли 556 человек

Свердловские пожарные с начала года спасли 556 человек

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожарные в Свердловской области ежедневно предотвращают несчастные случаи. С начала года в регионе произошло 2928 пожаров. Из них 1331 возгорание охватило жилые дома. Данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- В пожарах погибли 114 человек, пострадали 113. Сотрудниками МЧС России спасены 556 человек, - рассказали в ведомстве.

Свердловское МЧС продолжает профилактику и напоминает о правилах безопасности. Уральцам вручают памятки, проводят с ними беседы о бытовых ошибках.

Не перегружайте электросеть, не оставляйте приборы включенными. Ремонт и монтаж проводки доверяйте опытным квалифицированным специалистам. Не пользуйтесь неисправными или сломанными электроприборами. Установите в доме пожарный извещатель.