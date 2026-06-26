Встречи, которые лечат: волонтеры ВИЗ-Стали запустили программу поддержки особенных детей

Ребята посетили парк бабочек и контактную площадку с животными Фото: Алексей ФОКИН.

Волонтеры ВИЗ-Стали (компания Группы НЛМК) дали старт программе «Маленькие герои больших сердец». Проект по реабилитации и социализации детей с тяжёлыми нарушениями здоровья с применением анималотерапии победил в корпоративном конкурсе волонтёрских инициатив #НаВолне–2026 и получил грантовую поддержку социального партнёра Группы НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие».

Участниками первого выездного мероприятия стали подопечные региональной общественной организации родителей детей инвалидов «Ради детей», которой волонтёры предприятия помогают уже пятый год. Ребята посетили парк бабочек и контактную площадку с животными. Для них это стало не просто экскурсией: анималотерапия через теплые впечатления и тактильное взаимодействие помогает особенным детям снижать тревожность, улучшать эмоциональное состояние и развивать коммуникацию.

—Мы давно дружим с организацией «Ради детей» и хорошо понимаем, с какими трудностями живут ребята и их родители. Поэтому хотелось поддержать их новым выездным форматом, который поможет детям больше общаться, получать добрые эмоции и яркие впечатления. Грант конкурса #НаВолне сделал это возможным. Уже на первом выезде мы увидели, как дети расслабляются и улыбаются, как уходит напряжение и появляется доверие — к миру и к себе. Ради таких маленьких побед мы и запустили проект, — рассказала лидер волонтерского движения ВИЗ-Стали, автор инициативы Ольга Чертовикова.

До конца лета запланирована серия инклюзивных выездов и занятий: знакомство с миром пчёл, поездка в гости к альпакам, творческие мастер классы и новые встречи для детей и их родителей.

Конкурс #НаВолне проводится в Группе НЛМК на регулярной основе. В 2026 году экспертное жюри выбрало из более чем 40 заявок 20 лучших социальных инициатив, каждая из которых получила грант до 100 тыс. рублей на реализацию.

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