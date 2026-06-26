В Талицком районе малолетний байкер сбил пешехода на «зебре»

16-летний мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Талицком районе 16-летний байкер сбил на пешеходном переходе женщину. ДТП произошло днем 26 июня на улице Ленина в поселке Троицкий.

По предварительной информации, мотоциклист без прав, проезжая через нерегулируемый пешеходный переход, не пропустил 50-летнюю женщину и сбил ее.

– В результате происшествия пешеход с травмой головы и ушибами доставлена в лечебную организацию, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторам ДПС подросток пояснил, что отвлекся на автомобиль, а когда повернул голову, то увидел пешехода и не успел затормозить. Освидетельствование показало, что парень был трезв.

На подростка завели административные дела по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» и по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходу». На родителей парня составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача права управления техникой лицу, не имеющему права». Проведение проверки продолжается.