Росгвардия забрала у свердловчан – нарушителей 1,5 тысячи единиц оружия

У свердловских нарушителей изымали оружие и боеприпасы

В Свердловской области с начала года у жителей изъяли 1, 5 тысяч единиц оружия. Так как владельцы нарушали требования. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

- С начала организации передачи оружия в зону специальной военной операции в регионе передано около 1600 единиц оружия и свыше 20 тысяч патронов. Из них с начала года – порядка 730 единиц оружия. – сказано в сообщении.

Владельцы могут проверить срок разрешительных документов на портале Госуслуг в разделе «Документы» - «Оружие». Также здесь можно подавать заявление на получение лицензий, разрешений.

В Свердловской области Росгвардия за допущенные нарушения с начала года изъяла 1,5 тысячи единиц оружия.

Сказано, что сотрудники лицензионно-разрешительной службы свердловской Росгвардии проводят анализ сданного и изъятого оружия. После всех процедур, если владелей не предпринял мер к возврату, то оружие обращают в собственность государства. Изъятое будет передано военнослужащим.