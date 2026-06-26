При поддержке благотворительного фонда стартовали проекты по дооснащению кампуса и создания центра «Микроэлектроники» УрФУ

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») начал финансирование дооснащения кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) и создания учебно-научного центра «Микроэлектроника», что позволило инициировать закупочный процесс оборудования. Эта работа ведется в рамках трехстороннего соглашения между Минобрнауки РФ, БФ «Синара» и УрФУ о безвозмездном пожертвовании на реализацию проекта «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации», входящего в национальный проект «Молодежь и дети». Согласно договоренностям, фонд обеспечивает оснащение оборудованием корпусов Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированного учебно-научного центра УрФУ. Перечисление средств осуществляется поэтапно и будет завершено до июля 2027 года. Финансирование создания центра «Микроэлектроники» планируется закончить до июля 2028 года.

- Университет провел большую работу, сформировав технические задания для проведения конкурсных процедур. Сейчас ключевая задача — выбрать поставщиков и оплатить авансы на 1,2 млрд рублей. Такой график позволит соблюсти намеченные сроки реализации программы. Мы понимаем, насколько востребовано данное оборудование для укрепления технологического суверенитета страны, поэтому со своей стороны делаем все возможное для четкой организации финансирования проектов, — отметила президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Сотрудничество с УрФУ нацелено на создание современной образовательной и исследовательской инфраструктуры, отвечающей вызовам цифровой экономики и потребностям высокотехнологичных отраслей. Реализация мероприятий программы позволит УрФУ повысить качество подготовки специалистов в области микроэлектроники, информационных технологий и управления, а также расширить возможности для научной и инновационной деятельности студентов и преподавателей.

- Благодаря стратегическому партнерству с Благотворительным фондом «Синара» и поддержке Минобрнауки России мы делаем важный шаг к созданию в УрФУ передовой образовательной среды. Дооснащение наших институтов и открытие центра «Микроэлектроника» — это не просто обновление инфраструктуры, а мощный импульс для подготовки инженеров и исследователей будущего. Мы закладываем фундамент технологического лидерства нашей страны, предоставляя студентам и преподавателям инструменты для решения самых сложных задач цифровой экономики. Уверен, что к 2028 году мы получим центр компетенций, который станет драйвером развития всего региона, — подчеркнул ректор УрФУ Илья Обабков.