В Свердловской области обсудили необоснованный рост цен на бензин

Рост цен на бензин в сетевых компаниях находится в «зеленой зоне». Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства региона обсудил необоснованный рост цен на бензин. Со слов замгубернатора Сергея Швиндта, в регионе сформирован достаточный запас топлива. Аграрии также в полном объеме обеспечены дизельным топливом.

Всего в Свердловской области работают четыре крупные АЗС: «Газпромнефть», «Лукойл», «Башнефть» и «Татнефть». Как отметил руководитель УФАС по региону Дмитрий Шалабодов, у этих сетевых компаний цены находятся в «зеленой зоне». Рост выше среднего наблюдается только у отдельных независимых поставщиков, с ними проводится работа.

– Представители сетевых топливных компаний сообщили, что в связи с необоснованным ажиотажным спросом, чтобы стабилизировать перекос топливно-энергетической логистики, они приняли решение ввести временные ограничения на продажу топлива, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отмечается, что ажиотаж связан с фейками. Первые вбросы появились еще в августе 2025 года и с тех пор появляются регулярно. Их цель – посеять панику и заставить водителей выстраиваться в очереди на заправках, а также спровоцировать рост цен.

Денис Паслер поручил выработать механизм обеспечения топливом заправок в населенных пунктах, где есть сетевые компании, а также обеспечить бесперебойное снабжение социально значимых организаций.