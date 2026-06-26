В Нижнем Тагиле увеличили сумму компенсации девочке, разбившей лицо в парке

Сумма компенсации морального вреда девочке была увеличена Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле после апелляции прокурора увеличили сумму компенсации морального вреда девочке, разбившей лицо в парке «Народный». Инцидент произошел еще 8 августа 2025 года. Тогда девочка была на прогулке с отцом. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.

Юная тагильчанка спускалась с горки-трубы. Однако девочка ударилась головой о сломанную часть конструкции. Из-за чего она разбила лицо. Медики провели ей операцию под общей анестезией. Экспертиза показала, что у девочки была ушибленная рана лица. Пострадало верхнее веко правого глаза с переходом через переносицу на верхнее веко. По итогу травму расценили, как легкий вред здоровью.

- Прокурор, действуя в интересах ребенка, обратился в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с иском о взыскании компенсации причиненного морального и материального ущерба с организации, на которую возложена обязанность по содержанию игрового и спортивного оборудования в парке. Иск частично удовлетворен. В пользу ребенка взыскали 100 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

Однако прокурор обжаловал это решение. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда согласилась с доводами прокурора. Поэтому суд апелляционной инстанции частично удовлетворил требования. Тем самым сумма компенсации морального вреда увеличена до 200 тысяч рублей. Взыскали также и деньги за оказание медпомощи и лечения.