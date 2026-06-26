Мальчик выехал на дорогу внезапно, из-за чего водитель не успела затормозить. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбила 9-летнего велосипедиста. Авария произошла вечером 24 июня на улице Краснознаменной.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Lifan ехала со стороны улицы Верхне-Черепанова в сторону улицы Некрасова. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, она не заметила мальчика, внезапно выехавшего перед ней справа.

– В результате происшествия травмы получил 9-летний мальчик. С места происшествия ребенка с различными травмами госпитализировали в «Детскую городскую больницу» города Нижний Тагил, где медики оказали ему необходимую помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС установили, что ребенок гулял с разрешения родителей, но его местоположение никто не контролировал. За рулем автомобиля находилась жительница Кушвы с 11-летним стажем вождения. За 2026 год ее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз. Она пояснила, что мальчик выехал внезапно, из-за чего она не успела затормозить.

По факту ДТП проводится проверка.