В Екатеринбурге 64 пары поженились в красивую дату ночью

Уральцы решили пожениться в необычных локациях. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в красивую дату 26.06. 2026 в полночь началась регистрация браков. ЗАГСы на один день перешли на круглосуточный режим работы. В первые часы такой акции 64 пары решили связать себя узами брака. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Одну из первых пар молодоженов поздравляли власти региона.

- Благодаря акции «Пошли жениться» многие пары решили зарегистрировать брак именно в эту дату, хотя часть из них не планировали свадьбу в этом году. Мы вдохновили людей к решению, которое они откладывали, и я очень этому рада. Например, одна из пар, которую я поздравляла, вместе уже более пяти лет, у ребят уже проверенные чувства, но не решались сделать важный шаг – зарегистрировать свои отношения, - говорит замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Для участия в акции пары приезжали из разных городов. Возраст новобрачных от 18 до 50 лет.

В красивую дату уральцам предложили пожениться в необычных локациях, помимо ЗАГСов. Например, в Театре музкомедии, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, историческом здании сберкассы, термальном комплексе и прочих площадках.