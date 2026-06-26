Пенсионерке из Екатеринбурга, обманутой мошенниками на 147 тысяч, вернут деньги

Обратно пенсионерка получит 204 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге пенсионерке, у которой мошенники выманили 147 тысяч рублей, вернут деньги. Инцидент произошел 25 сентября 2024 года. Злоумышленники обманом убедили пожилую женщину перевести деньги на счет неизвестного мужчины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

- Прокурор направил в Белебеевский городской суд Республики Башкортостан иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в размере 147 тысяч рублей, а также процентов за использование денежными средствами в размере 57 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Суд удовлетворил требования прокурора. В общей сложности с дроппера взыскали 204 тысячи рублей. Отмечается, что прокуратура проследит за фактическим исполнением решения суда.