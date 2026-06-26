В Первоуральске «Волга» врезалась в пассажирский автобус: пострадали 5 человек

Водитель «Волги» впервые был в городе, из-за чего отвлекся на перекрестке и не заметил автобус. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральске «Волга» врезалась в пассажирский автобус, пострадали пять человек. Авария произошла 26 июня на улице Ватутина.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги и не уступил автобусу ПАЗ, который ехал по маршруту №23 «Магнитка – Политехникум», который ехал по главной.

– В результате ДТП пять пассажиров автобуса доставлены в больницу, им оказывается помощь. Всего в салоне находилось около 15 человек, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые и не знал маршрута, поэтому автобус он не заметил. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.