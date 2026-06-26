Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 10:32

В Свердловской области больше 150 семей призывников получают выплаты

Свердловские семьи военнослужащих, проходящих срочную службу, могут получать выплаты
Никита ПРИХОДЬКО
Размер единовременной выплаты беременным женам военнослужащих доходит до 52 тысяч рублей

Размер единовременной выплаты беременным женам военнослужащих доходит до 52 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала 2026 года больше 150 семей военнослужащих, которые проходят службу по призыву, получили пособия. Речь идет о единовременных выплатах беременных женам солдат и ежемесячных пособиях на ребенка до трех лет.

- Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего возникает у женщин со сроком беременности не менее 180 дней, размер выплаты составляет от 51 812 до 54 065 рублей, с учетом районного коэффициента, - рассказали в пресс-службе свердловского ОСФР.

Размер ежемесячного пособия на ребенка до трех лет варьируется от 22 205 до 23 170 рублей.

Получить данные меры поддержки можно через Госуслуги или по личному обращению в МФЦ или клиентскую службу ОСФР. Отмечается, что в некоторых случаях требуется те или иные предоставить подтверждающие документы.