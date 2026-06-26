В Свердловской области больше 150 семей призывников получают выплаты

Размер единовременной выплаты беременным женам военнослужащих доходит до 52 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала 2026 года больше 150 семей военнослужащих, которые проходят службу по призыву, получили пособия. Речь идет о единовременных выплатах беременных женам солдат и ежемесячных пособиях на ребенка до трех лет.

- Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего возникает у женщин со сроком беременности не менее 180 дней, размер выплаты составляет от 51 812 до 54 065 рублей, с учетом районного коэффициента, - рассказали в пресс-службе свердловского ОСФР.

Размер ежемесячного пособия на ребенка до трех лет варьируется от 22 205 до 23 170 рублей.

Получить данные меры поддержки можно через Госуслуги или по личному обращению в МФЦ или клиентскую службу ОСФР. Отмечается, что в некоторых случаях требуется те или иные предоставить подтверждающие документы.