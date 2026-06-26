Людмила Бабушкина договорилась о межпарламентском сотрудничестве в Минске

Фото: Совет Федерации

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского городского Совета депутатов Артём Цуран 26 июня в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

- Документ предусматривает выработку единых подходов в реализации торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, обмен информацией в законотворческой деятельности. Будем способствовать налаживанию прямых контактов между депутатами и комитетами парламентов, – сказала Людмила Бабушкина.

Фото: Управление информационной политики ЗСCО

Напомним, что за прошедшие годы Законодательное Собрание Свердловской области подписало соглашения с Народными Советами всех регионов Республики Беларусь, в том числе с Минским, Гомельским, Могилёвским, Гродненским, Витебским и Брестским областными советами депутатов. Парламентарии содействуют расширению сотрудничества Свердловской области и белорусских регионов в сфере торговли, промышленности, образования и науки. Заключены и реализуются 12 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнёрами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара, Невьянска, Верхней Пышмы и Тавды.

Темой XIII Форума регионов Беларуси и России заявлено «Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России».