Суд взыскал компенсацию с подростков, напавших на школьницу в Екатеринбурге

Суд взыскал с каждого из нападавших от 2,5 до 5 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию с подростков, которые избили 15-летнюю школьницу во дворе по улице Татищева. Напомним, инцидент произошел 10 января 2026 года. Нападавшие обманом выманили девушку на улицу, где между ними вспыхнул конфликт. Произошедшее было снято на видео.

- Трое несовершеннолетних нанесли потерпевшей телесные повреждения, квалифицированные как ушиб мягких тканей головы, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

На помощь школьнице тогда подоспел водитель автомобиля, который проезжал мимо и спугнул подростков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам расследования.

В интересах пострадавшей был подан с иск с требованием взыскать с нападавших компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил запрос лишь частично.

- Суд учел единичный характер происшествия, незначительность причиненных повреждений, частичное признание исковых требований ответчиками, их готовность возместить ущерб, а также наличие вины самой пострадавшей в возникновении конфликта, - отметили в облсуде.

Так, с каждого из подростков через их законных представителей взыскали от 2,5 до 5 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.