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НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:38

В Екатеринбурге автотранспортную компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

В Екатеринбурге директор организации дал взятку инженеру транспортной компании
Никита ПРИХОДЬКО
Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей

Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ООО «Спецавторемсервис» оштрафовали за взятку. После проверки прокуратуры выяснилось, что в январе 2025 года директор организации передал главному инженеру филиала транспортной компании 160 тысяч рублей. Деньги предназначалась за беспрепятственную оплату работ и услуг по договору о техническом обслуживании автобусов.

- Прокуратура в отношении организации возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам рассмотрения которого ООО «Спецавторемсервис» оштрафовано на 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В отношении директора организации было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре расследование по нему прекратили, поскольку мужчина раскаялся в содеянном и активно помогал следствию.

Однако бывшего главного инженера транспортной компании осудили по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном размере».