В Екатеринбурге автотранспортную компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ООО «Спецавторемсервис» оштрафовали за взятку. После проверки прокуратуры выяснилось, что в январе 2025 года директор организации передал главному инженеру филиала транспортной компании 160 тысяч рублей. Деньги предназначалась за беспрепятственную оплату работ и услуг по договору о техническом обслуживании автобусов.

- Прокуратура в отношении организации возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам рассмотрения которого ООО «Спецавторемсервис» оштрафовано на 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В отношении директора организации было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре расследование по нему прекратили, поскольку мужчина раскаялся в содеянном и активно помогал следствию.

Однако бывшего главного инженера транспортной компании осудили по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном размере».