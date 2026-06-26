Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:31

В саду Олимпия в Петербурге пьяный южанин с ножом напал на девушку

В Адмиралтейском районе задержали мужчину с ножом за угрозы прохожей
Евгений БУЛГАРИН
Полиция завела на задержанного уголовное дело по статье «Хулиганство». Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция завела на задержанного уголовное дело по статье «Хулиганство». Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Вечером 23 июня в саду Олимпия в Петербурге произошел инцидент с участием вооруженного мужчины. Очевидец сообщил в полицию, что неизвестный с ножом напал на прохожую у дома 44 по Московскому проспекту, пишет Мойка78.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. Им оказался 61-летний уроженец Дагестана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, между мужчиной и 26-летней девушкой вспыхнул конфликт. После этого мужчина стал угрожать и преследовать жертву с ножом в руках.

Полиция завела на задержанного уголовное дело по статье «Хулиганство».