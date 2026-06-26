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НовостиОбщество26 июня 2026 9:01

В Свердловской области откроется учебный центр «МедАльянс»

В Свердловской области откроется Центр компетенций медицинских профессий «МедАльянс»
Екатерина ГАПОН
Соглашение подписала Татьяна Савинова, Светлана Тренихина, свердловские медколледжи и будущие работодатели. Фото: Минздрав Свердловской области

Соглашение подписала Татьяна Савинова, Светлана Тренихина, свердловские медколледжи и будущие работодатели. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области откроется Центр компетенций медицинских профессий «МедАльянс». Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Соглашение о партнерстве подписали заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр образования Светлана Тренихина, руководители Свердловского областного медицинского колледжа и медицинского колледжа Уральского государственного университета путей сообщения, а также главные врачи 12 опорных медицинских организаций региона, которые станут работодателями для выпускников.

– 45 медицинских колледжей со всей страны принимали участие в отборе, и только два вошли в «Профессионалитет». Мы получим федеральную поддержку в объеме 70 миллионов рублей, – поделилась Татьяна Савинова.

Необходимым условием для участия было обновление материальной базы. На эти цели было выделено 120 миллионов рублей. На средства создадут шесть новых медицинских мастерских по шести направлениям – их оснастят современным оборудованием. Техника появится не только в Екатеринбурге, но и в филиалах Нижнего Тагила и Качканара.