Дума Сысерти отменила надбавки к пенсиям экс-главам

Сэкономленные средства планируется направить социально значимые нужды Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дума Сысертского муниципального округа в ходе очередного заседания 25 июня 2026 года приняла решение об отмене надбавок к пенсиям бывшим главам.

Соответствующие изменения планируется внести в положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Сысертском ГО».

- Депутаты приняли решение об отмене назначенных надбавок к пенсиям бывших глав округа. Инициатива направлена на оптимизацию расходов местного бюджета в текущей экономической ситуации, - пояснили в пресс-службе Думы.

Отмечается, что благодаря данному решению бюджет округа сэкономит около 3 миллионов рублей. Средства планируется направить социально значимые нужды.

Напомним, что ранее прокуратура требовала признать недействительным решение об увеличении пенсий экс-главам Сысерти.