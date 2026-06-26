В Екатеринбурге снесут многоэтажку на Малышева

Пятиэтажку снесут и отдадут участок под застройку. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге снесут пятиэтажный дом на улице Малышева, 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя их открытых данных, дом во Втузгородке был построен в 1933 году, в нем расположена 161 квартира.

В постановлении сказано, что участок земли под многоквартирным домом площадью 3912 квадратных метров планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку.

Собственникам помещений направят готовые проекты соглашений об изъятии участка и расположенного на нем имущества. Они смогут отказаться от имущества добровольно, а в случае, если этого не произойдет, то администрация по истечению трех месяцев имеет право подать в суд.