Курьер из Екатеринбурга забрал у тагильчанина 1,2 млн рублей

Мужчина не знал, что работает на аферистов, но от срока его это не спасет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

30-летний криминальный курьер из Екатеринбурга по заданию кураторов прибыл в Нижний Тагил, где забрал у 58-летнего мужчина 1,2 миллиона рублей и передал мошенникам. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Мужчине сказали, что на его счетах зафиксирована подозрительная активность, деньги нужно передать силовикам.

В итоге полиция поймала курьера, который, как оказалось, и сам не знал, что работает на мошенников, так как устроился на работу через интернет по договору. Теперь горе-курьеру грозит реальный срок вплоть до десяти лет лишения свободы.