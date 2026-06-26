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НовостиПроисшествия26 июня 2026 7:45

Курьер из Екатеринбурга забрал у тагильчанина 1,2 млн рублей

Курьера использовали втемную, но от наказания это его не спасет
Лев ИСТОМИН
Мужчина не знал, что работает на аферистов, но от срока его это не спасет

Мужчина не знал, что работает на аферистов, но от срока его это не спасет

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

30-летний криминальный курьер из Екатеринбурга по заданию кураторов прибыл в Нижний Тагил, где забрал у 58-летнего мужчина 1,2 миллиона рублей и передал мошенникам. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Мужчине сказали, что на его счетах зафиксирована подозрительная активность, деньги нужно передать силовикам.

В итоге полиция поймала курьера, который, как оказалось, и сам не знал, что работает на мошенников, так как устроился на работу через интернет по договору. Теперь горе-курьеру грозит реальный срок вплоть до десяти лет лишения свободы.