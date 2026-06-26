35 лет диалога с миром: Свердловская область укрепляет международное сотрудничество

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области отметило 35-летие. На торжественный прием в молодежном кластере «Салют» собрались представители федеральной и региональной власти, дипломаты и многолетние партнеры ведомства. Главной темой стали итоги работы и планы по развитию международного сотрудничества.

От имени губернатора Дениса Паслера коллектив поздравила его заместитель Татьяна Савинова. Она подчеркнула, что Свердловская область остается одним из лидеров по развитию международных гуманитарных связей: регион активно сотрудничает со странами СНГ, принимает крупные международные мероприятия и готовится к проведению Международного фестиваля молодежи в 2026 году.

Поздравления в адрес министерства также направили первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель и заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. В МИД отметили вклад ведомства в укрепление международных связей региона и продвижение положительного образа России.

О дальнейших планах рассказал министр международных и внешнеэкономических связей области Вячеслав Ярин. Сегодня у региона действуют 39 соглашений с партнерами из 24 стран, а до конца года этот список должен пополниться новыми договоренностями с Беларусью, Казахстаном, Индонезией и Мьянмой. По словам Ярина, одной из ключевых площадок для расширения сотрудничества станет выставка «ИННОПРОМ», куда в этом году ждут делегации из 25 государств.

К юбилею также открылась выставка «Свердловская область: 35 лет диалога с миром». После «ИННОПРОМа» экспозицию смогут увидеть посетители университетов и библиотек Екатеринбурга.